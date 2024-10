Die Grund- und Mittelschule Wasserburg erstrahlt in neuem Glanz

Groß ist die Freude bei allen Beteiligten: Die umfangreiche energetische Sanierung der Grund- und Mittelschule Wasserburg ist abgeschlossen. Von dem Abschluss der Bauarbeiten profitieren besonders die Kinder der Mittagsbetreuung. Mit der vom Schulverband Wasserburg I beschlossenen energetischen Sanierung der Schule wurde im Sommer 2022 begonnen. Dazu gehörten der Austausch der alten Fenster und Außentüren gegen hochwertige dreifach verglaste Holz-Aluminiumfenster und -türen. Die Fassade wurde hochwärmegedämmt und mit einer hinterlüfteten Fassadenverkleidung versehen. Der alte Flachdachaufbau wurde zurückgebaut und das Dach nach den gültigen energetischen Standards neu gedämmt und abgedichtet. Im Inneren des Gebäudes erhielten alle Unterrichtsräume dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, die für ein gutes Raumklima bei geringen Energieverlusten sorgen. Die Beleuchtung im Gebäude wurde auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. Die Maßnahme konnte dieses Jahr abgeschlossen werden, wie die Pressestelle der Stadt Günzburg berichtet.

Parallel zu den laufenden Bautätigkeiten am Schulgebäude stellte sich die Frage nach mehr Betreuungsplätzen für die bereits bestehende Mittagsbetreuung im ehemaligen Lehrerwohnhaus. Dort standen den Kindern und Betreuern bis zum Ende des Schuljahres 2023/2024 zwei Zimmer mit lediglich 47 Quadratmeter zur Verfügung. In der Schulverbandssitzung wurde beschlossen, die Mittagsbetreuung um die Fläche von 68 Quadratmeter eines angrenzenden Lagerraumes zu erweitern und damit mehr als zu verdoppeln. Da die Raumhöhe des Lagerraumes jedoch nicht für einen Aufenthaltsraum ausreichte, musste das Dach entfernt, die Wände aufgestockt und das Dach angehoben werden. Als Verbindung zur bestehenden Mittagsbetreuung wurde ein Durchbruch hergestellt und eine Verbindungstür eingebaut. Bodentiefe Fenster auf der Südseite und die Vergrößerung der bestehenden Fenster auf der Nordseite des ehemaligen Lagers sorgen nun für viel Tageslicht und eine höhere Aufenthaltsqualität in den neuen Räumlichkeiten.

Das Gebäude in Wasserburg ist energetisch saniert worden

Das gesamte Gebäude wurde gleichermaßen wie die Schule energetisch saniert. Im Untergeschoss des Gebäudes wurden bestehende Räume renoviert und für die Nutzung als Garderobe umgestaltet, so dass auch hier mehr Platz für die Betreuung der Kinder in den eigentlichen Räumen im Erdgeschoss zur Verfügung steht. Zu Beginn des Schuljahres 2024/2025 konnten die 2023 begonnenen Arbeiten abgeschlossen und die erweiterte und energetisch sanierte Mittagsbetreuung an die Nutzer übergeben werden. Beide Maßnahmen werden von der Regierung von Schwaben (RvS) sowie dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) finanziell gefördert. Architekt Andreas Nautscher vom gleichnamigen Architekturbüro in Günzburg präsentierte bei einem Rundgang mit Güzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, Sabine Ertle (Bürgermeisterin von Kötz), Gerhard Sobczyk (Bürgermeister von Bubesheim), Robert Kaifer (Schulamtsdirektor) und Walter Müller (Hauptamtsleiter in Günzburg) die sehenswerten Ergebnisse der Sanierung. Daran nahm auch die neue Rektorin der Grund- und Mittelschule Wasserburg teil: Sabine Krehut war bislang Konrektorin der Grundschule Auf der Bleiche und ist nun in Wasserburg tätig. OB Jauernig sagte bei dem Rundgang: „Durch die baulichen Veränderungen sinken der Energieverbrauch und damit die Betriebskosten erheblich. Und auch die Schülerinnen und Schüler profitieren von den Veränderungen – sie haben nun noch mehr Platz und hellere und ansprechendere Räume. Ich freue mich, dass wir mit Sabine Krehut eine motivierte, kompetente und einfühlsame Schulleiterin finden konnten, die unsere Kinder gut begleitet und ihnen Freude am Lernen in der sanierten Schule in Wasserburg vermittelt.“ Als weitere Maßnahmen sind in den kommenden Jahren die Installation einer PV-Anlage auf dem Schulhausdach, die Erneuerung der Heizungsanlage und eine Umgestaltung der Außenanlagen vorgesehen, informiert die Stadt. (AZ)