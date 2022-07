Mönstetten

12:00 Uhr

Kulturküche feiert ihr Jubiläum mit internationalem Buffet

Plus WaDoh, die Kulturküche in Mönstetten, die vor fünf Jahren ins Leben gerufen wurde, ist jetzt ein offizieller Verein. Was der alles leisten möchte.

Von Sandra Kraus

Gemeinsam zu kochen, die Mahlzeit mit anderen zu teilen und zu genießen, ist das Ziel der Kulturküche WaDoh, die von Paul und Sylvia Agbih aus Waldkirch und ihren Mitkochenden und Mithelfenden vor fünf Jahren initiiert wurde. Mit dem herzlichen Willkommensgruß „Wa doh!“ begrüßt man sich in Isoko, einer der vielen Sprachen Westafrikas. Und willkommen heißen möchte die Kulturküche am liebsten alle, junge und ältere, Alteingesessene und Neuangekommene, Bürger und nicht Eingebürgerte. Die Kulturküche möchte einen Raum für Begegnungen schaffen.

