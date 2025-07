Mopedfahrer wird bei Unfall in Denzingen leicht verletzt

Am Dienstagmorgen ist ein Kraftradfahrer im Günzburger Stadtteil Denzingen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Zusammenstoß mit einem Auto ereignete sich laut Polizei in der Wehrhofstraße. Der vorausfahrende Pkw-Fahrer beabsichtigte demnach, von der Wehrhofstraße nach links in eine Seitenstraße abzubiegen. Der dahinterfahrende 16-jährige Kraftradfahrer übersah dies und fuhr auf den Pkw auf. Hierdurch stürzte der Jugendliche und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Er wurde leicht verletzt, eine Untersuchung in einem nahegelegenen Krankenhaus wurde dennoch veranlasst. Am Pkw und am Kraftrad entstand jeweils ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Da der Unfallverursacher selbst verletzt wurde, sprachen die Beamten eine mündliche Verwarnung aus. (AZ)

