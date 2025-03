Auffahrunfall in Grundremmingen: Motorradfahrer verletzte sich leicht

In Grundremmingen hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 26-Jähriger mit seinem Pkw gegen 14.15 Uhr auf der Staatsstraße in nordöstlicher Richtung unterwegs. Am Kreisverkehr habe sich jedoch auf Höhe der Tankstelle eine Fahrzeugkolonne gebildet, weshalb der Autofahrer anhalten musste. Ein 20-jähriger Motorradfahrer, der hinter ihm fuhr, bemerkte dies zu spät. Er fuhr dem 26-Jährigen auf und erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt rund 1200 Euro. (AZ)

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis