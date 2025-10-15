Mühlwegtunnel der B16 wird nachts zeitweise gesperrt

Im Bereich des Mühlwegtunnels der Bundesstraße B 16 in Günzburg sollen Kameras zur Ergänzung der technischen Ausstattung des Tunnels installiert werden. Die Vorarbeiten hierfür wurden einige Wochen zuvor schon durchgeführt, jetzt stehen weitere Installationsarbeiten an. Zwei Nächte lang wird der Tunnel deshalb gesperrt.

Wie das Staatliche Bauamt Krumbach am Mittwoch bekannt gab, werden beide Fahrspuren für die aktuellen Installationsarbeiten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 16. Oktober und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 17. Oktober erfolgen. Dabei wird die B 16 am Mittwoch ab etwa 22 Uhr, bis Donnerstag voraussichtlich 5 Uhr morgens im Bereich des Mühlwegtunnels voll gesperrt. Die zweite Vollsperrung erfolgt dann ab Donnerstag, 22 Uhr bis Freitag, voraussichtlich 5 Uhr.

Die Umleitungsstrecke wird entsprechend beschildert. Diese führt von der B 16 südlich des Mühlwegtunnels über die Ichenhauser Straße nach Denzingen, über die Wehrhofstraße nach Wasserburg und Bubesheim, dann Richtung Günzburg über die Weißenhorner Straße – Ulmer Straße – Schlachthausstraße – Bahnhofstraße – Siemensstraße und zurück auf die B 16 nördlich des Mühlwegtunnels (und umgekehrt). Die Arbeiten sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Arbeitssicherheit nur unter Vollsperrung des betroffenen Streckenabschnitts möglich, teilt das Staatliche Bauamt dazu mit. (AZ)