Produkte von Müller sind ab sofort im Legoland zu finden

Seit dem 1. Juli ist der Handelskonzern Müller neuer strategischer Partner des Legoland Deutschland Resorts. Im bunten Themenbereich Imagination, direkt neben dem Lego Duplo Spielplatz, wurde der „Baby Service powered by Müller“ eröffnet – ein liebevoll gestalteter Rückzugsort für Eltern mit Kleinkindern. Hier gibt es alles, was Familien mit Babys und Kleinkindern benötigen: vom Still- und Wickelbereich über eine Küchenecke zur Zubereitung von Babynahrung bis hin zu einem breiten Angebot beliebter Produkte wie Windeln, Feuchttücher, Pflegeartikel und Babynahrung. Der Müller Baby Club, seit 2011 in Deutschland etabliert, zählt heute laut Pressemitteilung über 1,4 Millionen aktive Mitglieder.

Mit dem Engagement verfolge Müller erstmalig eine umfassende Markenstrategie für das Familiensegment: Im Fokus steht dabei auch die emotionale Verankerung der Qualitätsmarken dort, wo Freizeit, Erlebnis und Familienalltag zusammentreffen – mit einem starken, erlebbaren Markenauftritt direkt in der Freizeitparkwelt. Insgesamt sind laut Angaben des Unternehmens rund 100 Produkte der Müller-Qualitätsmarken im Legoland in Günzburg präsent. Die Marken sind in Shops, im Feriendorf, in Restaurants und Servicebereichen sichtbar. „Unsere Müller-Qualitätsmarken werden damit erstmals direkt in einer Erlebniswelt für Familien erlebbar. Nach dem Einstieg ins Lizenzgeschäft mit bekannten Kindermarken im vergangenen Jahr setzen wir mit dieser Partnerschaft ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung unserer Eigenmarkenstrategie – mit Fokus auf Produktqualität, starke Markenwelten und emotionale Kundenbindung,“ sagt Volker Quantz, Bereichsleiter Müller Qualitätsmarken. „Unsere Strategie ist es, mit ausgewählten Partnern einen echten Mehrwert für Familien zu schaffen – exklusiv erlebbar im Resort. Umso mehr freut es uns, mit Müller einen europaweit bekannten Partner an unserer Seite zu haben, der insbesondere für unsere jüngsten Gäste ein hervorragendes Produktsortiment bietet. Der ‚Baby Service powered by Müller´wird zur Wohlfühloase in unserer bunten Freizeitparkwelt “, so Manuela Stone, Geschäftsführerin des Legoland Resorts. (AZ)