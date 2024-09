Ein bislang unbekannter Täter entsorgte in den letzten Tagen mehrere Müllsäcke in einem Gehölz bei Jettingen-Scheppach. Der Haushaltsmüll wurde in der Verlängerung der Straße zum Gut Unterwaldbach abgelegt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau telefonisch unter der Nummer 08222/96900 entgegen. (AZ)