München/Offingen

vor 20 Min.

70 Fans begleiten die Lyra Offingen auf die Oide Wiesn

Plus Für die Musikerinnen und Musiker ist es ein ganz besonderer Auftritt. Warum der Verein den Zuschlag bekommen hat und wie der Tag auf dem Oktoberfest ablief.

Von Peter Wieser

Im Landkreis Günzburg gibt es ja einige Musikkapellen, die schon einmal die Ehre hatten, auf der Oidn Wiesn beim Münchner Oktoberfest zu spielen. Wie kommt man denn eigentlich dazu und wie läuft denn so ein Auftritt ab? Diese Ehre wurde jetzt auch dem Musikverein Lyra aus Offingen zuteil. Etwa 70 Fans in zwei Omnibussen reisten mit in die Landeshauptstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

