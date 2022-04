Besuch bei den Rheinischen Schecken: In Münsterhausen sind die Kaninchen los

Plus Anton Wiest aus Münsterhausen vertreibt sich die Zeit in der Rente mit Kaninchenzüchten. Seine Enkelin weiß viel über die Tiere, auch, warum manche im Kochtopf landen.

Es sind die leisesten Bewohner des alten Wiest-Bauernhofs in Münsterhausen: Das fällt sofort auf, wenn man in die Einfahrt läuft. Aus der einen Ecke schallt ein lautes Muhen, links von einem gackern aufgeregte Hühner, und irgendwo dazwischen sitzen sie: die neuesten und die ruhigsten Tiere von Anton Wiest.