„Aufgeben ist keine Option“: Er radelt 700 Kilometer für seine Schwester

In zwei Wochen ist es so weit: Der 27-jährige Patrick Wirth wird sich am 13. September auf sein Rennrad schwingen und 700 Kilometer von Günzburg nach Hamburg fahren. Und das aus einem wichtigen Grund. Seine zwei Jahre jüngere Schwester Milena ist an Mukoviszidose erkrankt. Weil der Student aus Günzburg einen Teil im Kampf gegen die Krankheit beitragen und die Forschung hierzu ankurbeln möchte, sammelt er Spenden auf seiner Route. Dem Ziel, das er sich gesetzt hat, kommt er immer näher.

Celine Theiss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis