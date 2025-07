Musical „Coco“: Mehr als 100 Jugendliche stehen am St.-Thomas-Gymnasium auf der Bühne

Das Licht geht an und die Bühne füllt sich mit Leben: Junge Schauspielerinnen und Schauspieler in bunten Kostümen verkörpern mit Hingabe ihre Rollen. Die Hauptdarstellerin singt kraftvoll, während ihre Mitschüler auf Gitarren, Trommeln und anderen Instrumenten spielen. Im Hintergrund sorgt eine LED-Leinwand für spektakuläre Bilder. Über hundert Jugendliche arbeiten Hand in Hand – tanzen, musizieren und schauspielern. Hier wird nicht einfach nur ein Musical geprobt, hier entsteht ein Gemeinschaftswerk.

