Mit viel Mut im Gepäck: „Uns geht es darum, dass man hinschaut“

Man hätte sie für eine Urlaubergruppe halten können – fünf Frauen mit Fahrrädern, vollgepackt mit Satteltaschen, ein wenig müde, aber fröhlich gestimmt. Doch sie sind nicht auf Ferienreise. Sie sind auf einer Mission. Die Mut-Tour ist ein Aktionsprojekt, das seit mehr als einem Jahrzehnt durch Deutschland rollt – mit Tandems, Flyern und Gesprächen im Gepäck. Am Freitag waren sie für eine Nacht in Günzburg. „Wir wollen Depression sichtbar machen – und das Schweigen brechen“, sagt Sylvie Larou, die zum dritten Mal an der Tour teilnimmt. Ihre Stimme ist ruhig, aber bestimmt. Sie weiß genau, worüber sie spricht – denn sie selbst lebt mit psychischen Erkrankungen. „Ich habe Depression, posttraumatische Belastungsstörung, Angst- und Panikstörungen. Das ist ein Teil von mir – und ich will zeigen, dass man trotzdem leben kann, lachen kann, auf Menschen zugehen kann.“

