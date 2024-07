Mutter startet Suche nach vermisstem Feuerwehrmann: „Er wollte Leben retten“

Fast 49 Tage: So lange vermisst eine Mutter aus Offingen bereits ihren Sohn, wenn sie sich am Samstag auf den Weg zum Auwald Sportzentrum nach Gundremmingen macht, um erneut mit Freunden, Bekannten und anderen freiwilligen Helferinnen und Helfern nach ihm zu suchen. Seit dem 2. Juni 2024 gibt es keinen Hinweis darauf, wo der inzwischen 23-Jährige ist. „Er war im Hochwasser-Einsatz als Feuerwehrmann unterwegs und wollte Menschenleben retten“, so seine Mutter, die inzwischen eine Spendenaktion gestartet hat und die Hoffnung nicht aufgeben will.

