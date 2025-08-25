Die Umkleidehäuschen im Waldbad Günzburg erstrahlen in frischem Glanz

Vor Kurzem haben Mitglieder des Fördervereins Waldbad Günzburg e. V. die zwei Umkleidehäuschen im Waldbad renoviert. Die Häuschen stehen zusätzlich zu den regulären Umkleiden im Neu- und Altbau des Waldbads jedermann zur Verfügung. Nach über 20 Jahren hatte die Zeit einige Spuren an den Umkleidehäuschen hinterlassen, weshalb eine Sanierung dringend notwendig war. Der Förderverein hat dies kurzerhand übernommen. Unter anderem wurden neue Türen und Tragbalken gesetzt und die Außenverkleidung erneuert. Zudem bekamen sie in diesem Zug gleich auch noch einen frischen Anstrich in hellblau. Der Förderverein bedankt sich bei der Schreinerei HolzArt Johannes Theer, welche die Türen und Tragbalken für das Projekt gespendet hatte. Alle anderen Ausgaben, die für die Sanierung der Umkleidehäuschen nötig waren, konnten mittels Spendengelder gedeckt werden. Das Waldbad Günzburg als wichtige Günzburger Sport- und Freizeiteinrichtung hat nun wieder zwei voll funktionsfähige Umkleiden in Beckennähe, die in neuem Glanz erstrahlen. (AZ)

Waldbad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umkleide Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis