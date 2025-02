Nach dem Tod von Joe Jaitner: Wie geht es mit geplanten Veranstaltungen weiter?

Der plötzliche Tod von Joachim „Joe“ Jaitner hat viele tief erschüttert. Auch für Dominik Waimer, den der Anruf mit der Todesnachricht damals am frühen Morgen im Ausland erreichte, war es ein Schock. Als selbstständiger Veranstaltungstechniker hatte er zuletzt eng mit Jaitner zusammengearbeitet, für dessen Firma hatten sie gemeinsame Pläne für die Zukunft geschmiedet und für heuer schon einen durchgetakteten Terminkalender. Zeit für Trauer blieb Waimer im ersten Moment gar nicht, er habe sofort den Hörer in die Hand nehmen müssen. Denn viele Veranstalter, vor allem von unmittelbar bevorstehenden Faschingsbällen, die Jaitner mit seinem Equipment und Know-how hätte unterstützen sollen, fragten sich: Können die geplanten Veranstaltungen überhaupt stattfinden? Und wie geht es in den nächsten Wochen und Monaten überhaupt weiter?

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis