Weiterer Einbruch in einen Imbiss in Offingen

In Offingen hat sich in der vergangenen Woche ein weiterer Einbruch in einen Imbissstand ereignet. Die Tage zuvor wurde bereits mehrfach in Imbissbuden im Bereich Burgau und Jettingen eingebrochen. Der erneute Einbruch ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dr. Zeiler Platz in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der oder die bisher unbekannten Täter hebelten die Tür einer dort befindlichen Imbissbude auf und stahlen Bargeld. Es entstand ein geringfügiger Sachschaden. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)

