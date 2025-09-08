Nach Familienstreit in Günzburg: Polizei nimmt 47-Jährigen in Gewahrsam

In Günzburg ist es am späten Sonntagabend zu einer Streitigkeit zwischen einem 47-jährigen Mann und mehreren Familienangehörigen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Mann derart in Rage, dass die Situation zu eskalieren drohte. Der Grund seines Ärgers sei gewesen, dass ihm die Anwesenheit eines Besuchers missfiel, welchen seine Familie empfing. Nachdem er sich nicht beruhigen ließ, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Mann schließlich zur Ausnüchterung in Gewahrsam. (AZ)
Günzburg
