Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Nach Familienstreit in Günzburg: Polizei nimmt 47-Jährigen in Gewahrsam

Günzburg

Nach Familienstreit in Günzburg: Polizei nimmt 47-Jährigen in Gewahrsam

In der Großen Kreisstadt kam es am Sonntagnachmittag zum Streit zwischen dem Mann und mehreren Familienangehörigen. Die Polizei nahm ihn zur Ausnüchterung mit.
    • |
    • |
    • |
    Ein 47-Jähriger stritt sich mit Familienangehörigen am Sonntag in Günzburg so heftig, dass die Polizei hinzugezogen wurde.
    Ein 47-Jähriger stritt sich mit Familienangehörigen am Sonntag in Günzburg so heftig, dass die Polizei hinzugezogen wurde. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    In Günzburg ist es am späten Sonntagabend zu einer Streitigkeit zwischen einem 47-jährigen Mann und mehreren Familienangehörigen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Mann derart in Rage, dass die Situation zu eskalieren drohte. Der Grund seines Ärgers sei gewesen, dass ihm die Anwesenheit eines Besuchers missfiel, welchen seine Familie empfing. Nachdem er sich nicht beruhigen ließ, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Mann schließlich zur Ausnüchterung in Gewahrsam. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden