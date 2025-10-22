Nach Mobbing-Vorfall: Wie Kinder sich ein „Schutzschild“ aufbauen können

Der Mobbing-Fall, der sich am Dossenberger Gymnasium zugetragen hat, hat bei Sabrina Ginsterblum Bestürzung hervorgerufen. Sie ist selbst zweifache Mutter, der ältere Sohn ist fast im selben Alter wie der betroffene Junge. Was, wenn ihr eigenes Kind ein Mobbing-Opfer wäre? Eine schreckliche Vorstellung und gleichzeitig eine Bestärkung für die 40-Jährige, mit ihrer Ausbildung alles richtig gemacht zu haben und damit verstärkt an die Öffentlichkeit zu gehen: Ginsterblum ist zertifizierte Resilienz- und Selbstbehauptungstrainerin, gibt seit dem vergangenen Jahr Kurse in Kindergärten, Grund- und weiterführenden Schulen. Ihr Ziel ist es, dass Mädchen und Buben lernen, „Nein zu sagen, mutig aufzutreten, mit Druck und Konflikten stark umzugehen“. Welche Tipps sie hat und was sie rät, wenn ein Kind tatsächlich gemobbt wird.

Was genau ist eigentlich Resilienz? Sabrina Ginsterblum, die mit Mann und Kindern in Wettenhausen wohnt, umschreibt es gerne mit einem „Schutzschirm“, der einen vor den Stürmen des Lebens schützt. In der Fachsprache nennt es sich psychische Widerstandsfähigkeit, innere Stärke und Kompetenz, schwierige Lebenssituationen und Krisen zu bewältigen und sich davon auch zu erholen. Resilienz hätte sich die heute 40-Jährige als Kind und Jugendliche auch gerne gewünscht. Sie sei früher eher schüchtern gewesen, habe sehr unter ihrer kleinen Statur gelitten. Häufig musste sie sich dumme Kommentare zu ihrer Körpergröße gefallen lassen, „da kommt wieder der laufende Meter“ sei noch von der netten Sorte gewesen. Sie habe immer das Gefühl gehabt, nicht ernst genommen zu werden. Ihre Eltern hätten ihr zwar vermittelt, dass Körpergröße nicht alles sei, sie andere Stärken habe, aber das habe nicht so viel Wirkung gehabt. „Ich hätte gerne eine außenstehende Person gehabt, die mich stärkt, mir da heraushilft“, sagt die zweifache Mutter. Kindern frühzeitig zu helfen, das liege ihr am Herzen.

Resilienzkurse richten sich an fünf- bis zwölfjährige Kinder

Eher zufällig ist die gelernte Industriekauffrau im Internet auf eine Ausbildung gestoßen, die wie für sie gemacht schien. „Stark auch ohne Muckis“ nennt sich das Konzept, sie meldete sich sofort an, nach mehreren Monaten mit Seminaren, Coachings und einer Prüfung ist Ginsterblum seit dem vergangenen Jahr zertifizierte Resilienz- und Selbstbehauptungstrainerin. Ihre Kurse, die sie nebenberuflich gibt, hat sie für Fünf- bis Zwölfjährige angelegt. Der Erste, den sie am Familienstützpunkt in Burgau anbot, sei sofort ausgebucht gewesen. Die Sache kam ins Rollen, neben Kindergärten wollten auch erste Grundschulen die Trainerin buchen. Immer mehr Einrichtungen, inzwischen auch Realschulen und Gymnasien, springen auf den Zug auf. „Der Bedarf ist leider da, die Gründe dafür sind nicht so schön“, sagt Sabrina Ginsterblum.

Die Gesellschaft habe sich geändert, die Zeiten seien insgesamt stürmischer, der Leistungsdruck größer, der Umgang mit- und untereinander oftmals rauer geworden. Beleidigungen seien schnell ausgesprochen. Vor allem in sozialen Medien, in denen vieles anonymisiert ablaufe, sei die Hemmschwelle noch niedriger, der Übergang zu Hass und Bedrohungen könne fließend sein. „Kinder brauchen mehr denn je Werkzeuge, um stark zu sein“, sagt Ginsterblum. Sie macht das bei den Kleinsten vor allem spielerisch und interaktiv, schlüpft dann auch mal in die Rolle des fiesen Mädchens, das sich über andere lustig macht, sie beleidigt, ihnen Dinge wegnimmt. Sie spielt alle möglichen Situationen mit den Kindern durch, welche Reaktion welche Gegenreaktion hervorruft. Dafür bleiben ihr oft nur wenige Schulstunden. Viel besser wäre es ihrer Meinung nach, Resilienztraining regelmäßig anzubieten. Am besten wie Deutsch oder Mathematik im Unterricht. Denn wie Kinder lesen lernen und immer wieder üben müssen, so müsse auch Resilienz ständig wiederholt werden. „Resilienz lernt man nicht von heute auf morgen, es ist ein langer Prozess“, betont die Trainerin. Sie fügt jedoch hinzu, dass es kein „Patentrezept“ gebe.

Wenn Gewalt angedroht wird: Sofort Hilfe von außen holen

Sie versucht, in ihren Kursen den Kindern zu vermitteln, gelassener zu reagieren, nicht sofort auszuticken. Werde man beleidigt, solle man es nicht persönlich nehmen, sich nicht auf Diskussionen einlassen oder auf Konfrontation gehen. Ginsterblum unterscheidet dabei nicht zwischen „Täter“ und „Opfer“. Sie rät den Kindern, sich auch mal in das Gegenüber zu versetzen, vielleicht sei derjenige, der fies zu ihnen sei, zu Hause auch ein Opfer und suche sich in der Schule ein Ventil. Aber was tun, wenn Kinder doch in Streit geraten, und dieser irgendwann so groß ist, dass Mobbing ins Spiel kommt? Für Kinder, die nie Resilienz gelernt hätten, sei die Situation dann sehr schwierig, betont Ginsterblum. Ein Autor habe mal geschrieben, dass im freien Fall keine Flügel wachsen könnten. Da sei sehr viel Wahres dran. Sie kann nur raten, sich sofort Hilfe zu holen, notfalls auch externe durch Coaches oder Berater, sobald Gewalt angedroht werde. Wichtig sei es, offen zu kommunizieren und alles aufzudecken. Für Resilienztraining sei es auch nie zu spät.