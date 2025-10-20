Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Nach Panne: Unbekannte stehlen Sachs-Motorrad zwischen Günzburg und Riedhausen

Günzburg/Riedhausen

Nach Panne: Unbekannter stiehlt Sachs-Motorrad zwischen Günzburg und Riedhausen

Als er zurückkam, war es weg: Die Polizei ermittelt wegen eines gestohlenen Motorrads, das der 17-jährige Besitzer nach einer Panne bei Günzburg zurückgelassen hatte.
    • |
    • |
    • |
    Das Sachs-Motorrad eines 17-Jährigen wurde am Samstag bei Günzburg gestohlen.
    Das Sachs-Motorrad eines 17-Jährigen wurde am Samstag bei Günzburg gestohlen. Foto: Robert Günther, dpa (Symbolbild)

    Bei Günzburg ist am Samstag ein Motorrad geklaut worden. Am Nachmittag gegen 17 Uhr stellte ein 17-Jähriger laut Polizei sein Gefährt aufgrund einer Panne am Rand der Staatsstraße zwischen Günzburg und Riedhausen ab. Als der 17-Jährige etwa zwei Stunden später zu seinem Motorrad zurückkehrte, war dieses nicht mehr da und muss durch einen unbekannten Täter entwendet worden sein. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um ein Leichtkraftrad der Marke Sachs in gelber Farbe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden