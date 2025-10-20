Nach Panne: Unbekannter stiehlt Sachs-Motorrad zwischen Günzburg und Riedhausen

Bei Günzburg ist am Samstag ein Motorrad geklaut worden. Am Nachmittag gegen 17 Uhr stellte ein 17-Jähriger laut Polizei sein Gefährt aufgrund einer Panne am Rand der Staatsstraße zwischen Günzburg und Riedhausen ab. Als der 17-Jährige etwa zwei Stunden später zu seinem Motorrad zurückkehrte, war dieses nicht mehr da und muss durch einen unbekannten Täter entwendet worden sein. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um ein Leichtkraftrad der Marke Sachs in gelber Farbe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Riedhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis