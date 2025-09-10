Nach Zusammenbruch des Stauwehrs: Erfolgt der Neubau noch in diesem Jahr?

Gut zwei Monate ist es her, da brach mitten in der Nacht die 2,80 Meter große Mauer des Stauwehrs an der Thalermühle zusammen. Zu Schaden kam zum Glück niemand, doch die Badestelle am Stadtbad lag auf einmal quasi im Trockenen und musste gesperrt werden. Warum das Bauwerk einstürzte, war für den Betreiber des Kraftwerks, Matthäus Wölfle, ein Rätsel. Gegenüber unserer Redaktion versicherte er damals, umgehend alles Menschenmögliche zu tun, um das Problem zu beheben. Tatsächlich wurde noch im August ein Fangedamm aufgeschüttet, die Badestelle konnte wieder öffnen. Jetzt scheint es im Eiltempo vorwärtszugehen: Der Betreiber stellte beim Landratsamt einen Antrag auf Ersatzneubau des Wehrs. Der landete auch bei der Stadt Ichenhausen, die Mitglieder des Bauausschusses sollten in der jüngsten Sitzung darüber abstimmen.

Heike Schreiber