Regionalbahn: Zwischen Ulm und Donauwörth fahren jetzt Ersatz-Agilis

Der private Bahnbetreiber Agilis setzt auf der Strecke zwischen Ulm und Donauwörth ab der neuen Woche Ersatzfahrzeue ein. Das gab der Betreiber in einer Pressemitteilung bekannt. Die zwei angemieteten Ersatzfahrzeuge sollen dazu beitragen, nach den beiden schweren Bahnübergangsunfällen im Donautal seine Flotte im Netz Mitte zu stabilisieren, heißt es dort weiter. Die beiden rot, orange und grau lackierten Fahrzeuge werden demnach ab Montag, 13. Oktober, vor allem zwischen Ulm und Donauwörth im Einsatz sein. Agilis hat sie eigenen Angaben zufolge von der hessischen Landesbahn angemietet.



Bei zwei schweren Bahnübergangsunfällen bei Manching und bei Dillingen wurden zwei Agilis-Triebfahrzeuge erheblich beschädigt. Um die Fahrzeugverfügbarkeit zu stabilisieren, hat das Eisenbahnunternehmen zwei Triebfahrzeuge angemietet, die im Donautal eingesetzt werden können.

Agilis setzt Ersatz-Züge auf Strecke Ulm-Donauwörth ein

Bei den beiden Fahrzeugen handelt es sich laut Agilis um zwei Coradia Continental des Herstellers Alstom der Hessischen Landesbahn, die sonst im Netz Mittelhessen verkehren. Die Fahrzeuge sind somit vom gleichen Typ, den Agilis bereits einsetzt. Da die Ausstattung der beiden Mietfahrzeuge Unterschiede zu den Agilis-Coradias aufweist, wurden in den vergangenen Wochen die Triebfahrzeugführer entsprechend geschult, so das Unternehmen. Ab dem 13. Oktober sind die rot, orange und grau lackierten Fahrzeuge vor allem zwischen Donauwörth und Ulm im Einsatz. Die 73 Meter langen Fahrzeuge bestehen aus jeweils vier Teilen und bieten 206 sitzenden und 188 stehenden Fahrgästen Platz. (AZ)