Ein Streit unter Nachbarn führt in Ichenhausen zum Polizeieinsatz

In Ichenhausen wurde die Polizei am Donnerstagnachmittag zu einer Streitigkeit gerufen. Laut Mitteilung soll wohl schon länger eine Nachbarschaftsstreitigkeit bestanden haben. Am Donnerstag geriet dann eine 50-jährige Frau mit mehreren Personen der Gegenpartei in eine verbale Auseinandersetzung. Sie soll mehrere Personen beleidigt und sich ohne das Einverständnis der Bewohner auf deren Grundstück aufgehalten haben. Die Polizeibeamten trennten die Parteien. Sie leiteten gegen die 50-Jährige Ermittlungen wegen Beleidigung und Hausfriedensbruchs ein. (AZ)

