Nachbarschaftsstreit: Mann lässt Betonmischer lärmen

Am Samstag hatte ein 46-jähriger Mann in der Zeit zwischen 6.15 Uhr und 7 Uhr morgens absichtlich auf einem Grundstück im Auweg in Offingen eine Betonmaschine in Betrieb genommen. In der Betonmaschine befanden sich lediglich Steine, welche nur Lärm verursachten. Der 46-Jährige wollte mit der Aktion den Grundstücksnachbarn ärgern, mit dem er aufgrund von Schulden in Streit liegt, berichtet die Polizei. Gegen den 46-Jährigen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Ruhestörung erstattet. (AZ)

89362 Offingen

Nachbarschaftsstreit

Auweg