40 Jahre wirkte Helmut Imminger als Abteilungsleiter der Paddler im VfL Günzburg. Einst schlug er sogar den Weltmeister. Jetzt ist er 92-jährig gestorben.

Er war der erste Kanute in Günzburg. Nun ist Helmut Imminger im Himmel. Mit 92 Jahren ist er nach Angaben seiner Familie friedlich eingeschlafen. „Ein schönes Alter“, sagt der trauernde Sohn Harald Imminger und fügt hinzu, sein Vater habe sich von einem kurz zuvor erlittenen Oberschenkelbruch nicht mehr erholt.

Mehr als ein Urgestein

Das Wort Urgestein ist eigentlich zu wenig, um Immingers praktisch lebenslange Liebe zum Wassersport zu fassen. Geboren am 21. November 1930, packte ihn die Leidenschaft schon als Kind. Einst behauptete er, schon als kleiner Knirps habe er aus wenigen Brettchen Schifferl gebaut und sie innen ausgeteert. 1952 gründete er die Kanuabteilung im VfL Günzburg, war später 40 Jahre lang Spartenchef, und es ist womöglich keine Übertreibung zu sagen, dass es ohne ihn heute vielleicht gar keinen Kanusport vor Ort gäbe.

Sein erstes Faltboot baute Helmut Imminger 1953 – es wird übrigens noch immer im Bootsschuppen des VfL aufbewahrt. Irgendwann, so geht die immer wieder gerne gehörte Geschichte, nervte es ihn, sein Boot pausenlos zum Wasser und zurück nach Hause zu schleppen. Also machte er sich mit einigen Gleichgesinnten auf, einen Platz für ein Bootshaus zu suchen. Gefunden hat er ihn letztlich an idealer Position, bei der Mündung der Günz in die Donau. Finanzielle Unterstützung erhielt er von seinen Kameraden, und so wurde 1954 mit dem Bau begonnen.

Denkwürdiger Sieg gegen Toni Prijon

Im Herbst 1955 wurde das Günzburger Bootshaus eingeweiht, der Vereinsname lautete seinerzeit Günzburger Paddler. Nicht lange dauerte es, ehe die ersten Kanuslalom-Wettkämpfe stattfanden. Als „tollstes Erlebnis“ bezeichnete Helmut Imminger in der Rückschau gerne das 17 Kilometer lange Iller-Donau-Abfahrtsrennen 1960. Er besiegte dabei den damaligen Weltmeister Toni Prijon, der hinterher einen verborgenen Motor im Boot des Siegers vermutete.

Ungefähr zu dieser Zeit teilten sich die Kanuten in zwei Vereine auf, und für die VfL-Abteilung begann eine Blütezeit mit dem neu gewählten Abteilungsleiter Helmut Imminger.

Als Spartenchef war er mit Herzblut dabei, den Nachwuchs zu fördern und zu fordern.

Söhne und Enkel sind ebenfalls im Kanusport

Federführend war er bei der Erweiterung des Bootshauses an der Donau in den 70er-Jahren. Die Leidenschaft für den Kanusport hat er seinen Söhnen vererbt, die von klein auf immer dabei waren. Sein Sohn Harald Imminger ist ebenfalls schon langjähriger Abteilungsleiter; „ich weiß gar nicht genau, wie lange schon“, sagt er. Und sein Sohn Udo Imminger wirkt seit Jahren als Bezirksvorsitzender Schwaben im Bayerischen Kanuverband. Selbstverständlich sind auch die Enkelsöhne seit vielen Jahren aktiv in den Kanusport, aber auch ins Ehrenamt eingebunden.

Ihnen allen hat Helmut Imminger die Liebe zum Kanusport in die Wiege gelegt.