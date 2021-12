Gottfried Wiedemann war Oberwaldbachs bedeutendste Persönlichkeit

Plus Gottfried Wiedemann ist mit 81 Jahren überraschend gestorben. Er hat das politische Leben und das Vereinswesen des Burtenbacher Ortsteils wesentlich geprägt.

Es ist noch nicht lange her, da hat sich Burtenbachs Bürgermeister Roland Kempfle noch mit Oberwaldbachs ehemaligem Zweitem Bürgermeister Gottfried Wiedemann unterhalten. Fit sei er gewesen und habe noch Pläne gehabt, erzählt Kempfle. Dass der 81-Jährige wenige Tage später verstarb, sei für alle unerwartet gekommen. Wie der Bürgermeister mitteilte, ist Wiedemann nach einer Knieoperation im Krankenhaus an Corona gestorben. Mit ihm hat der Ortsteil, Kempfle zufolge, "die bedeutendste Persönlichkeit" verloren. Sein Mitgefühl gelte Frau und Sohn, die Wiedemann hinterlässt.