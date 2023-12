Nachruf

vor 43 Min.

Harry Bendl legte Herzblut in die Baufirma, Politik und Vereine

Plus Harry Bendl war Bauunternehmer mit Leib und Seele und engagierte sich leidenschaftlich in vielen Bereichen. Eine "prägende Unternehmerpersönlichkeit" ist gestorben.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Für Harry Bendl gab es keine halben Sachen im Leben. Wenn er etwas in Angriff nahm, dann aus voller Überzeugung, mit Herz und Seele. So leidenschaftlich er sich beruflich für sein Günzburger Bauunternehmen einsetzte, das er in den 70er Jahren gegründet hatte, so begeistert engagierte er sich in seiner Freizeit für Politik, Vereine und Gesellschaft. Er ließ kaum ein Ehrenamt aus, sie alle aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Wie er all das scheinbar mühelos schaffte, davor zieht seine Frau Margot tief den Hut. "Er hat zwei Leben in einem gelebt", sagt sie. Jetzt ist Harry Bendl mit 78 Jahren gestorben. Nicht nur in ihren Augen war ihr Mann eine "außergewöhnliche Person". Oberbürgermeister Gerhard Jauernig würdigte Bendl als "prägende Unternehmerpersönlichkeit“.

Harry Bendl kam 1945 in Nagold im Schwarzwald zur Welt, die Familie zog einige Monate später nach Günzburg. Bendl studierte Bauingenieurwesen und weil er schon seit jeher gerne "effizient und optimiert" arbeitete, wie seine Ehefrau weiß, absolvierte er parallel dazu eine Maurerlehre. Nachdem er ein paar Jahre in anderen Firmen Erfahrung gesammelt hatte, kehrte er in die Heimat zurück und baute 1975 die Firma seines Vaters neu auf. Der hatte das Unternehmen nach dem Krieg zusammen mit seinem Schwager gegründet, viele Jahre des Erfolgs erlebt, dann aber auch mit ansehen müssen, wie die Rezession das Unternehmen in die Insolvenz trieb. Das war die Stunde von Sohn Harry, der die Firma unter dem alleinigen Namen Bendl auf neue Beine stellte und den Wiederaufstieg schaffte. Ihm zur Seite stand seine Frau Margot, die einst erste Fremdsprachenkorrespondentin im Ingenieurbüro Karl Kling war und später Prokuristin in der Firma ihres Mannes wurde. Harry Bendl bezeichnete sie gerne als Herz der Firma, sie selbst sagt, "wir haben es immer gemeinsam gestemmt".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen