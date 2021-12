Nachruf

vor 34 Min.

Wilfried Läbe lebte für den Sport

Plus Im Sommer feierte der Journalist und frühere Günzburger Handball-Boss Wilfried Läbe noch seinen 80. Geburtstag. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist er gestorben.

Von Till Hofmann

So sah er sich am liebsten: Als Hansdampf in allen Gassen, Tausendsassa, Handball-Macher und -Manager, der mit seinem Wirken nicht hinter dem Berg hielt. Wilfried Läbe, langjähriger Sportredakteur der Neu-Ulmer Zeitung und der Illertisser Zeitung, ist am Sonntagabend im Alter von 80 Jahren gestorben. Der Sport war für ihn ein Lebenselixier, nicht nur Beruf, sondern auch Berufung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen