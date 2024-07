Nächste Baustelle in Günzburg: Leitungsarbeiten in der Lochfelbenstraße beginnen

Das große Bauen in Günzburg geht weiter: Während in der Dillinger Straße noch Arbeiten stattfinden und der Stadtrat dort bereits die nächste Maßnahme beschlossen hat, ist nun wieder das Industriegebiet Donauried dran. Bereits im Frühjahr hatten die Stadtwerke angekündigt, dass Leitungsbauarbeiten in der Lochfelbenstraße anstehen. Beginnen werden diese am 5. August.

Im Zuge der umfangreichen Leitungsbaumaßnahmen im Donauried wurde die bestehende Wasserleitung in der Rudolf-Diesel-Straße gegen eine neue, größere Wasserleitung ersetzt. Zudem wurde ebenfalls in der Rudolf-Diesel-Straße beginnend von der Junkersstraße in Richtung der Lochfelbenstraße eine neue Kanaldruckleitung gebaut. Im nächsten Schritt wird nach Angaben der Stadtwerke ab dem 5. August mit den Leitungsbauarbeiten in der Lochfelbenstraße begonnen.

Pläne für die Bauarbeiten in Günzburg haben sich geändert

Bei der Maßnahme gibt es allerdings entgegen den ursprünglichen Planungen kleine Veränderungen: Mit der Kanaldruckleitung wird eine Wasserleitung im Bereich der Lochfelbenstraße gebaut. Der Ausbauabschnitt verläuft in der Lochfelbenstraße ausgehend von der Kreuzung „Rudolf-Diesel-Straße/Lochfelbenstraße“ in Richtung der B16. Parallel dazu starten Leitungsbauarbeiten (Querung mittels Bohrung) unterhalb der B16 sowie auf dem Fußweg, welcher von der Lochfelbenstraße abzweigt und zum Fuß- und Radweg an der B16 führt.

Der Verkehr auf der B16 ist davon nicht beeinträchtigt, heißt es seitens der Stadtwerke. Auch der Fuß- und Radweg entlang der B16 werde durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt. Das Bauvorhaben wird jeweils als Wanderbaustelle abgewickelt, sodass innerhalb des Industriegebietes jederzeit kleinräumige Umleitungsstrecken möglich sind, die entsprechend ausgeschildert werden. Dadurch soll während der gesamten Dauer der Arbeiten eine größtmögliche Erreichbarkeit der Betriebe gewährleistet werden.

Bauarbeiten in Günzburg dauern bis Mitte November

Innerhalb des jeweiligen Wanderbauabschnitts findet eine Vollsperrung statt, wobei der Anlieger – und Anlieferverkehr möglich ist. Es kann jedoch zu kurzfristigen Einschränkungen bezüglich der Grundstückszufahrten kommen, so die Stadtwerke. Diese beabsichtigen deshalb rechtzeitig Kontakt mit den Anliegern aufzunehmen. Die Arbeiten in der Lochfelbenstraße sollen voraussichtlich bis Mitte November 2024 dauern. (AZ)