Nasse Fahrbahn und hohe Geschwindigkeit: Unfälle auf der A8 bei Burgau

Auf der A8 bei Burgau ist es am Montag zu zwei Unfällen aufgrund von Aquaplaning gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei eine Person leicht verletzt und es entstand insgesamt ein Schaden von rund 35.000 Euro. Gegen 6 Uhr befuhr eine 33-jährige Autofahrerin die A8 in Richtung München und geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Hierbei prallte sie laut Polizei mit ihrem Pkw zunächst gegen die Betongleitwand und wurde nach rechts in einen Lkw geschleudert. Das Fahrzeug wurde hierbei im Frontbereich stark eingedrückt und die 33-Jährige leicht verletzt. Sie kam zur Überprüfung in ein Krankenhaus.

Nahezu zeitgleich ereignete sich in Fahrtrichtung Stuttgart in wenigen Kilometern Entfernung ein weiterer Unfall. Ein 27-Jähriger verlor aufgrund der Witterung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Schutzplanke, so die Polizei. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch Beamte der Verkehrspolizei Günzburg und Polizeiinspektion Burgau entstanden kurzfristige Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Gegen die beiden Unfallfahrer leiteten die Beamten ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ein. (AZ)