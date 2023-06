Falscher Bankberater: Mann wird um 1500 Euro betrogen

Weil angeblich sein TAN-Verfahren ablaufen würde, übermittelte ein Mann aus Nersingen seine Kreditkartendaten an einen Mann, den er für seinen Bankberater hielt.

Am Donnerstag ist ein Mann aus Nersingen zur Wache der Polizeiinspektion Günzburg gekommen, um Anzeige wegen Betruges zu erstatten. Er hatte laut Polizeibericht zwei Tage zuvor einen Anruf seines angeblichen Bankberaters einer Bank in Günzburg erhalten. Dieser gab ihm gegenüber an, dass sein TAN-Verfahren für das Online-Banking ablaufen würde und er dies erneut verifizieren müsse.

Hierfür schickte der Anrufer ihm nach Angaben der Polizei per E-Mail einen Link, wo der Geschädigte seine Kreditkartendaten eingeben sollte. Da der Geschädigte annahm, mit seinem Kundenberater gesprochen zu haben, gab er die Daten ein und bestätigte eine Probeabbuchung über einen Euro. Als er kurz darauf sein Online-Banking überprüfte, stellte der Geschädigte fest, dass knapp 1500 Euro von seinem Konto abgebucht wurden. (AZ)