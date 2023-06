Keine Fahrerlaubnis: Belgier durfte in Deutschland nicht fahren

Bereits vor drei Jahren wurde einem belgischen Pkw-Fahrer die Fahrerlaubnis in Deutschland entzogen. Bei einer Kontrolle der Günzburger Polizei flog er auf.

Eine Streife der Verkehrspolizei Günzburg hat in den frühen Morgenstunden in Nersingen den Fahrer eines belgischen Pkw kontrolliert. Der 44-jährige Fahrer zeigte hierbei laut Polizeibericht einen belgischen Führerschein vor. Die Polizeibeamten stellten Unstimmigkeiten fest und ermittelten, dass dem Fahrer seine Fahrerlaubnis in Deutschland bereits vor drei Jahren rechtskräftig entzogen wurde.

Der 44-Jährige hätte somit mit seinem belgischen Führerschein in Deutschland nicht mehr fahren dürfen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und unterbunden die Weiterfahrt. (AZ)