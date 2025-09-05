Mehrere Unfälle bei Starkregen auf A7 und A8

Nachdem am Donnerstagabend starker Regen eingesetzt hatte, krachte es im Zuständigkeitsbereich der Verkehrspolizei Günzburg gleich mehrfach auf der Autobahn. Beim ersten Unfall auf der B10 in Richtung Neu-Ulm kam ein 31-Jähriger gegen 19.30 Uhr wegen der nicht den Straßenverhältnissen angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Er kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Absicherung der Unfallstelle und die Beseitigung des Trümmerfeldes wurden durch die Feuerwehren aus Neu-Ulm und Pfuhl übernommen. Der Pkw musste abgeschleppt werden und der Fahrer kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro.

Nur ein paar Minuten später kam ein 38-Jähriger mit seinem Wagen auf der A8 am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen Richtung Stuttgart bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von mindestens 21.000 Euro. Auch dieser Pkw musste abgeschleppt werden.

Die letzte nässebedingte Kollision ereignete sich dann um 20.19 Uhr auf der A8 Richtung München in Höhe Burgau. Der 28-jährige Fahrer kam auch hier bei Nässe schleudernd nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte gegen die Seitenschutzplanke. Zu diesem Unfall mussten die Feuerwehren aus Günzburg und Leipheim sowie der Autobahnbetreiber Pansuevia hinzualarmiert werden, um die Unfallstelle abzusichern und zu reinigen. Der Fahrer blieb unverletzt, aber es entstand ein enormer Sachschaden von mindestens 22.500 Euro. Nachdem der Pkw abgeschleppt worden war, konnte die einseitige Sperrung aufgehoben werden.

Gegen alle drei Unfallverursacher wird die Verkehrspolizei Günzburg Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit erstellen. Auf die Pkw-Fahrer kommt deshalb ein Bußgeld im niedrigen dreistelligen Bereich und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei von Flensburg zu. (AZ)