Kinderporno-Razzia in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm

Die Kripo Neu-Ulm hat bei elf Personen die Wohnungen wegen des Besitzes und des Verbreitens von Kinder- und Jugendpornografie durchsucht. Es wurden knapp 100 Datenträger beschlagnahmt.

In den frühen Morgenstunden haben Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Leitung der Staatsanwaltschaft Memmingen und der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg insgesamt elf Durchsuchungsbeschlüsse in den Dienstbereichen der Polizeiinspektionen Neu-Ulm, Illertissen, Günzburg, Burgau, Weißenhorn und der Polizeistation Senden vollzogen. Es unterstützten Kräfte der Bereitschaftspolizei Königsbrunn und des Einsatzzuges Neu-Ulm.

Vorausgegangen waren entsprechende Ermittlungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm wegen Besitzes und/oder der Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografie. Beschuldigt werden dabei laut Polizei Männer im Alter von 16 bis 75 Jahren sowie eine Jugendliche im Alter von 15 Jahren. Im Rahmen der Durchsuchungen beschlagnahmten die Einsatzkräfte insgesamt zehn Handys, zwei PCs, fünf Laptops/Tablets und 72 sonstige Datenträger (USB, externe Festplatten, CD/DVD). Diese werden von der Kriminalpolizei Neu-Ulm nun ausgewertet.

Kripo Neu-Ulm ermittelt wegen Dateien aus verschiedenen sozialen Netzwerken

In Elchingen kam es im Zuge einer Wohnungsbetretung zu einer Auseinandersetzung, weil sich ein Nachbar mit dem Betroffenen einer Durchsuchung solidarisierte. Das berichten die Beamtinnen und Beamten. Mit Unterstützung von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Neu-Ulm konnte die Situation geklärt werden, sodass die Durchsuchung durchgeführt werden konnte. Auch bei diesem 33-jährigen Mann sind zahlreiche Datenträger beschlagnahmt worden.

Wie bereits bei verschiedenen Durchsuchungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm in der Vergangenheit, waren abermals zum Teil strafbare Dateien aus verschiedenen sozialen Netzwerken Anlass für die Ermittlungen. Auch aus diesem Grund führt die Polizei Präventionsveranstaltungen durch. Beim länderübergreifenden Sicherheitstag am Dienstag beispielsweise konnten sich die Bürger und Bürgerinnen am Petrusplatz in Neu-Ulm unter anderem über die Gefahren im Umgang mit Mobiltelefonen informieren.

Werden im Rahmen von Durchsuchungsbeschlüssen Endgeräte mit entsprechenden Inhalten festgestellt, werden diese eingezogen. Das heißt, dass die Betroffenen ihre Geräte nach Abschluss des Verfahrens nicht mehr zurückbekommen. Bei einer Verurteilung erstreckt sich das Strafmaß von Sozialstunden über Geldstrafen für Jugendliche bis hin zu Freiheitsstrafen. Anfallende Verfahrenskosten, wie für die gutachterliche Auswertung von Datenträgern, müssen in der Regel die Betroffenen übernehmen. (AZ)