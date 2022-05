Neuburg an der Kammel

vor 34 Min.

Lions Club Günzburg spendet in zehn Jahren fast eine Million Euro

Im Schloss Neuburg an der Kammel feierte der Lions Club Günzburg sein 50-jähriges Bestehen - wegen Corona mit über zwei Jahren Verzögerung. Gegründet wurde der Service-Club am 5. Januar 1970.

Plus Warum der Lions Club Günzburg sein 50-jähriges Bestehen erst mit langer Verzögerung nachholt. Was diese Gemeinschaft auszeichnet. Und wer die ersten Frauen im Service-Club sein werden.

Von Till Hofmann

Geburtstagsfeiern sind in den vergangenen gut zwei Jahren auch nicht das gewesen, was sie mal waren. Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Infektionsschutzbestimmungen beschränkten den Kreis der Teilnehmenden oder verhinderten das Fest gleich ganz. Was für das private Umfeld galt, besaß auch für Vereine, Unternehmen und andere Organisationen Gültigkeit. Deshalb hat der Lions Club Günzburg über zwei Jahre nach dem eigentlichen Datum für das 50-jährige Bestehen am Samstagabend das Jubiläum nachgeholt - stilvoll im Stadel des Schlosses in Neuburg an der Kammel.

