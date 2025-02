So funktioniert die Abfall-App des Landkreises

In Zukunft erscheint die Abfall-App des Kreisabfallwirtschaftsbetriebes (KAW) in einer anderer Form: Wie das Landratsamt mitteilt, geht eine neue Version der Plattform an den Start. Sie teilt Bürgerinnen und Bürgern weiterhin mit, wann ihre Mülltonnen geleert werden und wann der Wertstoffhof geöffnet hat. Jedoch „moderner, nutzerfreundlicher und barrierefrei“.

Die App aktualisiert sich automatisch

Die kostenlose App aktualisiert sich je nach Einstellung für bestehende Nutzerinnen und Nutzer automatisch, so das Landratsamt. „Neue Nutzer können die neue Abfall-App über die jeweiligen Stores installieren“, erklärt es. Neu seien das moderne Design und die optimierte Startseite mit mehreren Funktionen: „Damit ist es möglich, mehrere Standorte anzulegen und die jeweiligen Entsorgungstermine zu verfolgen.“ Zudem wurde die Barrierefreiheit im Dunkelmodus erweitert. Die Schriftgröße lasse sich verändern. Und die App enthalte jetzt eine Vorlesefunktion und eine verbesserte Menüführung.

Sind die richtigen Einstellungen getroffen, befinden sich auf der neuen Startseite alle wichtigen Informationen. Dazu zählen die nächste Tonnenleerung, favorisierte Entsorgungseinrichtungen, eine Abfall-ABC-Suche und aktuelle Informationen des KAW.

Mehrere Online-Dienste sind von nun an verfügbar

Zudem könnten auch Online-Dienste genutzt werden: Etwa können Benutzer über die App einen Sperrmüllantrag stellen, die Funktion „Tonne defekt oder nicht-geleert“ auswählen und die „Wilde-Müll“-Meldung nutzen, mit der Müllablagerungen gemeldet werden können.

Die aktualisierte App ist erst für das Betriebssystem iOS 15.5 und größer verfügbar, heißt es in der Mitteilung: „Für ältere iOS-Versionen steht weiterhin die alte Version zur Verfügung.“ Weitere Auskünfte erteilt der KAW unter der Telefonnummer 08221/95456. (AZ)