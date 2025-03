Neuer Chef der Günzburger Neurologie: „Wir behandeln die meisten Volkskrankheiten“

Die Ausschreibung als ärztlicher Direktor für Neurologie am Bezirkskrankenhaus in Günzburg (BKH) bezeichnet Professor Michael Ertl als „Traumstelle“. Warum? „Die neurologische Klinik am BKH Günzburg ist überregional bekannt, genießt einen hervorragenden Ruf und ist die größte neurologische Klinik im Regierungsbezirk nach der Uniklinik in Augsburg“, so der Arzt beim Gespräch mit unserer Redaktion. Seit dem 1. Januar 2025 hat er offiziell diese Traumstelle inne. Er folgte auf Professor Gerhard Hamann, der sich als Leiter der Klinik für Neurologie und neurologische Rehabilitation Ende 2024 in den Ruhestand verabschiedete. Prof. Dr. Ertl kam von der Uniklinik Augsburg nach Günzburg. Viele Tätigkeiten und Strukturen ähneln seinem „alten Job“, doch in Günzburg will er auch neue Schwerpunkte setzen. Geplant ist unter anderem eine Fachtagung im Juli.

Sophia Huber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neurologie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis