Neue Kindergartenplätze in Burgau geplant

Es ist gerade einmal sechs Wochen her, als Bürgermeister Martin Brenner (CSU) auf der Bürgerversammlung in der Kapuziner-Halle die angespannte Lage der Kinderbetreuung in der Stadt Burgau angesprochen hatte. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder ist in Burgau seit Jahren hoch, und die Kapazitäten der bestehenden Einrichtungen stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Um diesem Druck entgegenzuwirken, hat der Bauausschuss der Stadt Burgau nun in der jüngsten Sitzung grünes Licht für die Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze gegeben. Die Rätinnen und Räte stimmten einer Nutzungsänderung der Räumlichkeiten der evangelischen Pfarrei neben der Christuskirche zu, damit dort ab dem nächsten Kindergartenjahr rund 40 Kinder betreut werden können.

