Liebe, Friseure, Krisenhilfe: Eine Instagram-Seite verbindet den Landkreis

Es gibt Momente im Leben, bei denen man im Nachhinein bereut, nichts gesagt zu haben. Neulich, beim Italiener etwa, als die junge Frau am Nebentisch von ihrem neuen Tanzkurs erzählt hat, den man sich nicht alleine zu besuchen traut. Oder dieser eine Mann in der Supermarktschlange, den man aus Schüchternheit doch nicht angesprochen hat. Wer im Landkreis Günzburg einen „Hätte-ich-doch-bloß“-Moment erlebt, ist mit diesem Gefühl nicht alleine – und muss es vor allem nicht aussitzen. Eine Seite in dem sozialen Netzwerk Instagram mit dem Namen „spotted.gz“ hilft seit mittlerweile sechs Jahren beim Finden. Von Freundschaften, Schwärmereien, Gruppen für Unternehmungen und Dienstleistungen.

Nadine Ballweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Instagram Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis