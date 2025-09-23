Stadthalle mieten: So viel kostet ein Tag im Forum am Hofgarten Günzburg

Egal, ob das Landkreis-Orchester der beiden ASM-Bezirke mit seinem Gemeinschaftskonzert, das Krumbacher Tanzforum Damerau mit seiner Show „Finding me“ oder die Veranstalter der Hochzeitsmesse „Marry me“: Vereine, Kulturschaffende und Firmen aus dem ganzen Landkreis und weit darüber hinaus nutzen das Forum am Hofgarten und seine Räumlichkeiten für Aufführungen, Konzerte, Ausstellungen und Events. Der Terminkalender der Günzburger Stadthalle ist gut gefüllt. Doch die Kosten steigen bei städtischen Einrichtungen kontinuierlich an. In Günzburg hat das Kulturamt nun einen Weg gesucht, die Preise anzupassen, ohne dabei die heimischen Vereine und Organisationen, die das Forum nutzen, über Gebühr zu belasten. In der Sitzung des Günzburger Stadtrats stellte Kulturamtschef Jürgen Gleixner das Konzept jetzt vor.

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadthalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis