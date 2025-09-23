Icon Menü
Neue Mietpreise im Forum am Hofgarten Günzburg: Was Vereine und Firmen erwartet

Günzburg

Stadthalle mieten: So viel kostet ein Tag im Forum am Hofgarten Günzburg

Für die Stadthalle gelten ab Januar neue Preise. Was das für Firmen, Vereine und Schulen bedeutet. Und welche Gebühren in anderen Städten in der Region anfallen.
Von Rebekka Jakob
    • |
    • |
    • |
    Das Forum am Hofgarten ist bei Veranstaltern und Kulturfans beliebt. Nach 13 Jahren werden nun die Preise für die Nutzung der Stadthalle angepasst.
    Das Forum am Hofgarten ist bei Veranstaltern und Kulturfans beliebt. Nach 13 Jahren werden nun die Preise für die Nutzung der Stadthalle angepasst. Foto: Rebekka Jakob

    Egal, ob das Landkreis-Orchester der beiden ASM-Bezirke mit seinem Gemeinschaftskonzert, das Krumbacher Tanzforum Damerau mit seiner Show „Finding me“ oder die Veranstalter der Hochzeitsmesse „Marry me“: Vereine, Kulturschaffende und Firmen aus dem ganzen Landkreis und weit darüber hinaus nutzen das Forum am Hofgarten und seine Räumlichkeiten für Aufführungen, Konzerte, Ausstellungen und Events. Der Terminkalender der Günzburger Stadthalle ist gut gefüllt. Doch die Kosten steigen bei städtischen Einrichtungen kontinuierlich an. In Günzburg hat das Kulturamt nun einen Weg gesucht, die Preise anzupassen, ohne dabei die heimischen Vereine und Organisationen, die das Forum nutzen, über Gebühr zu belasten. In der Sitzung des Günzburger Stadtrats stellte Kulturamtschef Jürgen Gleixner das Konzept jetzt vor.

