Mehr Bewohner als ein kleines Dorf: So leben Mitarbeitende im Legoland Günzburg

Neue Übernachtungsmöglichkeiten, drei neue Themenbereiche und mit dem Peppa Pig Park ein kompletter zweiter Freizeitpark: Das Legoland Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gewachsen – und damit auch die Zahl der Mitarbeiter. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs werden die Mitarbeiterunterkünfte derzeit auf insgesamt 500 Zimmer in 24 Häusern erweitert. Mit voll möblierten Zimmern, Sozialräumen und Sportmöglichkeiten schafft der bayerische Freizeitpark optimale Wohnbedingungen für seine saisonalen und internationalen Mitarbeiter. Mit der Erweiterung der Unterkünfte reagiert das Legoland Deutschland Resort auf den wachsenden Bedarf an Wohnraum für seine rund 2000 Mitarbeiter in der Hochsaison aus über 60 Nationen.

Seit der Eröffnung 2002 entwickelte sich das Legoland in Günzburg von einem Freizeitpark zu einer beliebten Kurzreisedestination. Stetige Investitionen in neue Attraktionen und Themenbereiche für den Park sowie das 2008 eröffnete Feriendorf ziehen immer mehr Gäste aus der ganzen Welt an. Seit seiner Gründung ist das Feriendorf um Themenunterkünfte gewachsen, zuletzt kamen 2024 nochmal 80 Zimmer durch die neue Waldabenteuer-Lodge hinzu. Mit dem stetigen Wachstum des Resorts steigt auch der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften. Da die Region nur eine geringe Arbeitslosenquote verzeichnet, wird auch international rekrutiert, um die besten Talente für den Freizeitpark zu gewinnen.

Bereits 2016 wurden die ersten Mitarbeiterunterkünfte unmittelbar in der Nähe des Parks errichtet, und 2021 kamen weitere Unterkünfte auf dem Gelände des Feriendorfs hinzu. Mit der aktuellen Erweiterung der Unterkünfte stärkt das Legoland Deutschland Resort nicht nur seine Position als Arbeitgeber, sondern auch als internationales und zukunftsorientiertes Unternehmen.

„Für viele unserer Mitarbeitenden ist das Legoland Deutschland mehr als ein Arbeitsplatz – es ist ein Zuhause auf Zeit. Uns war es daher von Anfang an wichtig, ihnen ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich willkommen und wertgeschätzt fühlen – das Resort soll für sie eine zweite Heimat werden“, so Geschäftsführerin Manuela Stone. Gemeinsame Freizeitaktivitäten, Teambuilding Maßnahmen und spezielle Onboarding-Seminare fördern den Zusammenhalt und erleichtern Mitarbeitern den Einstieg in den Arbeitsalltag. Durch diese Maßnahmen entsteht eine positive Arbeitsatmosphäre, die sich direkt auf die Motivation und den langfristigen Erfolg des Unternehmens auswirkt.

Legoland Deutschland in Günzburg erweitert Mitarbeiterunterkünfte

Expertenbeirat Tourismus- und Hotelmanagement Hans-Peter Sattler unterstreicht: „In der Tourismusbranche ist es entscheidend, nicht nur erstklassige Erlebnisse für Gäste zu bieten, sondern auch den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht zu werden. Moderne Mitarbeiterunterkünfte sind ein wichtiger Schritt, um ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen.“

Icon Vergrößern Mit der Erweiterung der Mitarbeiterunterkünfte reagiert das Legoland auf den wachsenden Bedarf an Wohnraum für seine rund 2000 Mitarbeiter in der Hochsaison aus über 60 Nationen. Foto: Legoland Deutschland Icon Schließen Schließen Mit der Erweiterung der Mitarbeiterunterkünfte reagiert das Legoland auf den wachsenden Bedarf an Wohnraum für seine rund 2000 Mitarbeiter in der Hochsaison aus über 60 Nationen. Foto: Legoland Deutschland

Die Zimmer der Unterkünfte bieten mit 16 Quadratmetern (Einzelzimmer) beziehungsweise 29 Quadratmetern (Doppelzimmer) inklusive eigenem Badezimmer ein hohes Maß an Privatsphäre und Komfort zu attraktiven Mietpreisen. Jedes Zimmer ist komplett möbliert und ausgestattet mit Bett, Schrank, Flachbildfernseher, Kühlschrank, Küchenutensilien, WC und Dusche. Um den Bewohnern ein angenehmes Wohnumfeld zu bieten, stehen zahlreiche Gemeinschaftsbereiche zur Verfügung: Küchen mit TV für gemeinsame Kochabende, Hauswirtschaftsräume mit Waschmaschinen und Fitnessbereiche im Freien. Zudem gibt es eine DHL-Poststation, eigene Briefkästen und ausreichend Parkplätze bei den Mitarbeiterunterkünften. Außerdem erhält jeder neue Mitarbeiter beim Einzug ein Welcome-Paket mit Küchenutensilien – eine eigene Pfanne, Töpfe, Geschirr und Besteck.

Beim Bau der neuen Mitarbeiterunterkünfte setzt das Legoland Deutschland Resort auf eine energieeffiziente Bauweise. Alle Gebäudehüllen erfüllen den KfW-40-Standard, während die Heizsysteme stets den geltenden gesetzlichen Vorgaben und Förderstandards entsprochen haben. So wurden 2016 und 2018 Gasheizungen installiert. Ab 2021 sorgte dann eine Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaik für umweltfreundliche Heizleistung. In der neuesten Ausbaustufe 2024/25 kommen Photovoltaikanlagen in Verbindung mit energieeffizienten Infrarotheizungen als nachhaltige Wärmequelle zum Einsatz. Dadurch liegt der Endenergiebedarf der neuen Gebäude unterhalb des KfW-55-Standards. (AZ)