Neue Saison im Legoland und Peppa Pig Park: Das ist dieses Jahr alles geboten

Nur noch wenige Wochen, dann beginnt im Legoland Deutschland wieder die neue Saison, und auch der im vergangenen Jahr neu eröffnete Peppa Pig Park kann dann wieder besucht werden. Vor dem Start am 5. April haben die Günzburger Freizeitparks jetzt erste Einblicke in die neue Saison gegeben. Und schon jetzt steht fest, dass es im Legoland auch wieder das Winterwonder geben wird.

Zu Ostern dürfen Kinder als kleine Baumeisterinnen und Baumeister am größten Lego-Osternest mitbauen, das Stein für Stein im Miniland entsteht. In den Pfingstferien und an den Mai-Wochenenden erwartet die Besucherinnen und Besucher des Familienfreizeitresorts ein besonderes Event, das noch geheim bleibt. In einer Pressemitteilung verrät der Freizeitpark nur soviel: Die grenzenlosen Möglichkeiten der Lego-Welt werden auf spektakuläre Weise zum Leben erweckt. Kreativität steht dabei im Mittelpunkt.

Ab Juli wird das Legoland dann zur pulsierenden Lego-City-Metropole. Highlight ist die neue Legoland-Sommershow. Zuschauer erleben in der Arena eine actiongeladene Verfolgungsjagd mit Motorrad-Stunts, Zipline-Flügen, Skateboard-Tricks und dynamischen Parkour-Einlagen. Bei den drei legendären Sommernächten am 2., 9. und 16. August wird unter dem Motto "Summer in the City" bis 22 Uhr gefeiert – mit Live-Musik, Sommerstimmung und gigantischem Feuerwerk.

Icon Vergrößern Im Peppa Pig Park gibt es Shows rund um die Zeichentrickfigur Peppa und ihre Familie. Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Im Peppa Pig Park gibt es Shows rund um die Zeichentrickfigur Peppa und ihre Familie. Foto: Andreas Lode

Wenn die Tage kürzer werden und der Herbst Einzug hält, sind im Legoland vom 3. Oktober bis 9. November wieder die Monster los. Zu Halloween sind tausende echte Kürbisse, freche Geister und verspielte Lego-Monster im Park unterwegs. Interaktive Gruselaktionen, Shows und der Sound der Heavy-Metal-Dinos „Heavysaurus“ wird es dann ebenfalls geben. Beim Winterwonder Legoland vom 28. November bis 6. Januar erstrahlt der Park im Glanz von tausenden Weihnachtsbäumen. Ebenfalls am 5. April startet der Peppa Pig Park, nur wenige Schritte vom Legoland entfernt, in seine zweite Saison. Hier werden neue Liveshows mit Familie Wutz, exklusive Themenevents und Mitmach-Aktionen zu erleben sein. (AZ)