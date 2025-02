Hochwang hat jetzt einen Dorfladen

Die Werbetrommel musste nicht groß gerührt werden. Dass in Hochwang ein Dorfladen eröffnen würde, hat sich herumgesprochen wie ein Lauffeuer. Zur Eröffnung vor wenigen Tagen drängten die Kunden nur so herein in das kleine Geschäft am Fredlhof. Auch Bürgermeister Robert Strobel gehörte zu den Ersten in der Schlange. Nicht nur für Hochwang, mit fast 1500 Einwohnern Ichenhausens größter Stadtteil, sei der Laden ein Gewinn. Andrea Berchtold, die vor drei Jahren im Ort von sich Reden machte, als sie den ehemaligen Bauernhof zu einer Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft umgebaut hat, steht jetzt selbst hinter der Ladentheke und sieht ihr Hauptziel erfüllt: „Die ganze Dorfgemeinschaft wird hier miteinbezogen.“

