Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Neuer Erholungs-Pavillon für Klinikmitarbeiter: Ferdinand Munk initiiert Gemeinschaftsprojekt

Günzburg

Gemeinschaftsprojekt soll Klinikmitarbeiter fit für den Alltag machen

Ein Kommunikations- und Erholungspavillon entsteht auf dem Gelände der Kreisklinik Günzburg. Motor des Vorhabens ist der Günzburger Unternehmer Ferdinand Munk.
Von Rebekka Jakob
    • |
    • |
    • |
    Die Zahl der Unterstützer des Projekts Kommunikations- und Erholungspavillon auf dem Geländer der Kreisklinik ist groß. Deswegen wurde auch in großer Zahl gemeinsam zum Spaten gegriffen.
    Die Zahl der Unterstützer des Projekts Kommunikations- und Erholungspavillon auf dem Geländer der Kreisklinik ist groß. Deswegen wurde auch in großer Zahl gemeinsam zum Spaten gegriffen. Foto: Rebekka Jakob

    Wenn auf dem Gelände der Günzburger Kliniken gebaut wird, geht es dabei meistens um eine Erweiterung der medizinischen Art. Diesmal ist das jedoch anders: Denn der Kommunikations- und Erholungs-Pavillon, der im kommenden Frühjahr auf dem Campus eingeweiht werden soll, ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach gedacht. Ferdinand Munk hat das Projekt angestoßen und dazu eine ganze Reihe von Unternehmen und Förderern mit ins Boot geholt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden