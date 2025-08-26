Gemeinschaftsprojekt soll Klinikmitarbeiter fit für den Alltag machen

Wenn auf dem Gelände der Günzburger Kliniken gebaut wird, geht es dabei meistens um eine Erweiterung der medizinischen Art. Diesmal ist das jedoch anders: Denn der Kommunikations- und Erholungs-Pavillon, der im kommenden Frühjahr auf dem Campus eingeweiht werden soll, ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach gedacht. Ferdinand Munk hat das Projekt angestoßen und dazu eine ganze Reihe von Unternehmen und Förderern mit ins Boot geholt.
