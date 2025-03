Baustart für Industrie- und Gewerbepark in Deffingen: Das ist der Zeitplan

Frasers Property Industrial hat in Günzburg planmäßig mit den Bauarbeiten für den modernen Industrie- und Gewerbepark begonnen und Bremer Paderborn GmbH & Co. KG als Generalunternehmer bekannt gegeben. Das neue Flächenangebot wird sich laut Angaben von Frasers Property auf drei unabhängige Gebäude verteilen. Durch die Lichte Höhe von acht bis 12,2 Metern werden unterschiedliche Nutzergruppen angesprochen: Die Pläne für das Bebauungskonzept sind, so die Pressemitteilung, in enger Abstimmung mit der Stadt Günzburg entstanden und sehen ein prosperierendes Nebeneinander von Industrie, Handel, Logistik und Handwerk vor. Es stehen sowohl Unternehmen im Fokus, die überregional agieren und Flächen bis 11.800 m² benötigen, als auch Handwerksbetriebe und Werkstätten mit einem kleineren Flächenbedarf. Die Fertigstellung des Industrie- und Gewerbeparks mit einer Gesamtfläche von 49.206 Quadratmetern ist für das zweite Quartal 2026 geplant. Die Bremer GmbH aus Paderborn realisierte bereits ähnliche Projekte für Kunden aus Industrie und Gewerbe. Das Produktspektrum reicht nach Informationen der Firma vom Bürogebäude über Einrichtungshäuser, Kühlhäuser, Logistikgebäude und Produktionsgebäude bis hin zu Verbrauchermärkten.

Alexander Heubes, Managing Director Europe von Frasers Property Industrial, kommentiert den Baustart: „Die Übergabe der Baugenehmigung markiert den Startschuss für die Entwicklung eines nachhaltigen Projekts, das einen weiteren wichtigen Meilenstein für unser deutsches Portfolio darstellt. Wir streben eine DGNB-Gold-Zertifizierung für das Projekt an und tragen damit zu höheren Standards im Industrie- und Logistikimmobiliensektor der Region bei.“ Ein Teil der drei neu errichteten Gebäude wird mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet, die übrigen Dachflächen werden mit einer Begrünung aufgewertet.

Icon Vergrößern 2020 kaufte das multinationale Unternehmen die Hallen des Gewerbeparks Deffingen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild) Icon Schließen Schließen 2020 kaufte das multinationale Unternehmen die Hallen des Gewerbeparks Deffingen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Um die Abfallmenge zu reduzieren, sowie CO₂-Emissionen und Umweltbelastungen durch Fahrzeugbewegungen zu senken, berücksichtigte Frasers Property Industrial beim Rückbau der Bestandsgebäude auf dem ehemaligen Mengele-Areal die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen strebt die Gold-Zertifizierung für einen CO₂-reduzierten und transparenten Abbruch eines Industriegeländes durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen an. Der Industrie- und Gewerbepark von Frasers Property in Günzburg liegt strategisch günstig zwischen München und Stuttgart, in einer Region mit hoher Industrie- und Produktionsdichte. Die Kreisstadt verfügt über einen eigenen Autobahnanschluss an die A8, das Autobahnkreuz zur A7 ist 17 km entfernt, ebenso wie ein ICE-Anschluss in unmittelbarer Nähe der Anlage, was den Standort sehr attraktiv macht.

Die zentrale und verkehrsgünstige Lage trägt zur Prosperität und Dynamik des Wirtschaftsstandortes bei: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten legte in Günzburg seit 2020 um rund neun Prozent zu. 2024 verbuchte die Wirtschaftsförderung 14.687 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte – 1217 mehr als vor fünf Jahren. Für Frasers ein gutes Zeichen: Neben alteingesessenen und Traditionsunternehmen haben sich an dem Wirtschaftsstandort auch neue, international agierende Unternehmen niedergelassen.

Wie berichtet, will der Investor aus Singapur zunächst die bestehenden Gebäude abreißen und drei neue Hallen bauen. Im April 2020 kaufte Frasers Property die Logistikimmobilie im Gewerbepark Deffingen. (AZ, sohu)