Grundstein für Millionenprojekt in Deffingen ist gelegt

Ein Bebauungsplan, ein Luftbild des Geländes, ein Meterstab, Münzen und eine Ausgabe der Günzburger Zeitung: All das liegt jetzt in einer Metallkapsel, eingebettet in Beton auf dem Gelände des Deffinger Gewerbegebiets. Die Erinnerungsstücke wurden in eine Zeitkapsel gepackt, die zum Start eines millionenschweren Großprojekts im Grundstein versenkt wurde. Bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres soll über diesem Grundstein ein neuer Industrie- und Gewerbepark mit dem Namen Link stehen, in welchen mehrere Firmen einziehen sollen.

