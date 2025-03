Burgau bekommt ein Irish Pub: Diese Leute stecken dahinter

Warmes Licht taucht den eher dunkel gehaltenen Raum unmittelbar neben dem Burgauer Blockhausturm in eine gemütliche Atmosphäre. „Viel ist nicht mehr bis zur Eröffnung zu machen“, erklärt Sejfulla Kuk. Gemeinsam mit Lisa Schin hat er den Geschäftsraum im Herzen der Markgrafenstadt gepachtet, um dort ein neues gastronomisches Angebot in die Stadt zu bringen. Während draußen die letzten Narren durch die Straßen ziehen, warten die beiden nur noch darauf, dass der Fasching sein Ende findet, um am 7. März die Türen des „Klee“ Pubs für Kundschaft zu öffnen. Die Kneipe hätte eigentlich schon früher betriebsbereit sein sollen.

