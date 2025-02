Wechsel: Warum die Polizei Günzburg und die Kripo Neu-Ulm neue Chefs bekommen

Ein wenig hatten die Gäste am Dienstagnachmittag das Gefühl eines Déjà-vu: Im Foyer des Forums am Hofgarten in Günzburg waren die Banner des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West aufgestellt, das Klarinettenquartett des Polizeiorchesters spielte, und zwischen den Ehrengästen saß der Leipheimer Andreas Fichtl. Genau so hatte vor nicht ganz einem Jahr schon einmal eine Veranstaltung in Günzburg begonnen. Doch während er vor zehn Monaten an dieser Stelle als neuer Polizeichef von Günzburg begrüßt wurde, hielt Fichtl nun eine Abschiedsrede. Er wechselt zum 1. März als neuer Leiter zur Kriminalpolizei Neu-Ulm.

