Beim Waldbad gibt es jetzt einen Trinkwasserbrunnen

Im Zuge des Neubaus am Günzburger Waldbad wurde der Zugangsbereich inklusive des Vorplatzes neu gestaltet. Ein zentrales Element ist der neue öffentliche Trinkwasserbrunnen, der für alle kostenfrei zugänglich ist und dazu beiträgt, den Durst nicht nur der Besucher zu stillen.

Wasser ist eine der kostbarsten Ressourcen. Angesichts der globalen Herausforderungen infolge des Klimawandels – heißere, längere Trockenperioden und steigender Wasserbedarf – setzen die Stadtwerke und die Stadt Günzburg ein deutliches Zeichen für Klimaschutz, Gesundheit und Lebensqualität. „Mit dem neuen Trinkwasserbrunnen am Waldbad ermöglichen wir den unkomplizierten Zugang zu hochwertigem Trinkwasser. So unterstützen wir Bürger und Besucher dabei, nachhaltig zu handeln und sich kostenfrei zu versorgen“, sagt Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck.

Der Standort direkt vor dem Waldbad wurde bewusst gewählt, da er einer der am stärksten frequentierten Orte im Stadtgebiet ist. Die Nähe zum Trimm-dich-Pfad und zum Donau-Radwanderweg machen ihn zu einem idealen Punkt für Sportler, Wanderer und Radfahrer, die sich hier unkompliziert erfrischen können. Der Trinkwasserbrunnen ist in der frostfreien Zeit frei zugänglich. Das Projekt wurde maßgeblich vom Wasserwirtschaftsamt und dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert.

Als zweiten Standort betreiben die Stadtwerke Günzburg seit einigen Jahren den Trinkwasserbrunnen am Wätteplatz. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig betont die Bedeutung der Brunnen: „Wasser ist unser wertvollstes Gut. Durch die neuen Trinkwasserbrunnen leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge in unserer Stadt. Wir sorgen dafür, dass jeder Zugang zu sauberem, kostenlosem Trinkwasser hat und setzen zudem ein klares Zeichen für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt.“ (AZ)