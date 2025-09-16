Stabswechsel bei der Cityinitiative Günzburg: Das ist der neue Vorstand

Rückblicke, Ausblicke und wichtige Weichenstellungen für die Zukunft prägten die turnusmäßige Mitgliederversammlung der Cityinitiative Günzburg: Nach sechs Jahren an der Spitze der Cityinitiative verabschiedete sich Stefan Fross aus seinem Amt als Vorstandsvorsitzender. Er prägte den Verein seit 2019 und hat laut Pressemitteilung wesentlich dazu beigetragen, die Günzburger Innenstadt mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen zu beleben. Da er zum Jahresende auch als Vorstand der VR-Bank Donau-Mindel eG in den Ruhestand geht, war es für ihn zugleich ein persönlicher Abschied. Mit großem Dank würdigten Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und die Mitglieder sein Engagement und seine erfolgreiche Arbeit.

Zum neuen ehrenamtlichen Vorstand wählten die Mitglieder einstimmig Matthias Vogel, Vorstand der VR-Bank Donau-Mindel eG. Damit bleibt die Spitze der Cityinitiative laut eigenen Angaben in erfahrenen Händen. Zudem wurde die Satzung geändert, um künftig die Vertretung des Handels und der Gastronomie noch stärker einzubinden. Neu hinzugewählt wurden deshalb Philipp Hutter und Vincent Nusser. Der restliche bisherige Vorstand wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt: Ursula Seitz und Eva Heißwolf beide als stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Christian Neidl als Vertreter des Günzburger Stadtrates, Florian Jehle als Kassierer und Susanne Ganser als Schriftführerin.

Auch für Oberbürgermeister Jauernig war es ein besonderer Abend: Zum letzten Mal nahm er in seiner Funktion an einer Mitgliederversammlung der Cityinitiative teil, da er bekanntermaßen im März 2026 nicht erneut für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert. In seiner Ansprache lobte er das starke Netzwerk der Cityinitiative und dankte allen Engagierten für ihren Beitrag zur Attraktivität der Günzburger Innenstadt. Die Cityinitiative dankt der Stadt Günzburg herzlich für ihre wertvolle Unterstützung – sei es durch Fördergelder oder durch den persönlichen Einsatz zahlreicher Verwaltungsmitarbeiter.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (Mitte) verabschiedet den bisherigen Vorstand Stefan Fross (links) und begrüßt den künftigen Vorstand Matthias Vogel der Cityinitiative Günzburg. Foto: Agentur Baur/Cityinitiative Günzburg e.V.

Rückblickend verweist Angela Baur, Interims-Citymanagerin von der Agentur Baur, auf ein ereignisreiches, erfolgreiches Jahr: Die beliebten Marktsonntage, das Maimarktprogramm trotz widriger Wetterbedingungen, die Sommer-Rabattaktion sowie zahlreiche weitere kulturelle und verkaufsfördernde Maßnahmen zu saisonalen Themen wie Ostern und Weihnachten prägten den Jahreslauf. Höhepunkt bleibt die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Sternenacht, die auch am 24. Oktober 2025 wieder zehntausende Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt locken wird.

Mit den personellen Weichenstellungen und der erweiterten Vorstandsspitze will die Cityinitiative künftig noch breiter aufgestellt agieren. Ziel bleibt es, mit vereinten Kräften die Günzburger Innenstadt als lebendigen und attraktiven Ort zu stärken. (AZ)