Neuer Vorstand der UWG Leipheim gewählt

Im Gasthof Zur Post die Mitgliederversammlung der Unabhängigen Wähler Gemeinschaft (UWG) Leipheim statt. Nach der Entlastung des bisherigen Vorstandes stand die turnusmäßige Neuwahl der Vorstandschaft auf der Tagesordnung. Die Mitglieder wählten dabei eine neue Vorstandschaft, die sowohl erfahrene als auch neu engagierte Mitglieder umfasst. Damit verbindet die UWG Leipheim Kontinuität mit neuen Impulsen für die zukünftige Vereinsarbeit.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorstand: Robert Henn, 2. Vorstand: Klaus Schurr, 1. Kassiererin: Belinda Henn, 2. Kassierer: Andreas Fichtl, 1. Schriftführerin: Cordula Schwuchow, 2. Schriftführerin: Julia Traut, Pressewart: Norman Brix, 1. Kassenprüfer: Johannes Witzing, 2. Kassenprüfer: Mehmet Cankaya. Im Rahmen der Versammlung dankte die UWG allen ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihre engagierte Mitarbeit und ihren Einsatz für den Verein. Der neu gewählte Vorstand sieht seine Aufgabe darin, die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortzuführen und weiterzuentwickeln.

Mit der Neuwahl stellt sich die UWG Leipheim personell gestärkt und gut aufgestellt für die kommenden Jahre auf. Der Verein will sich auch weiterhin aktiv und unabhängig für eine sachorientierte Kommunalpolitik im Sinne der Bürgerinnen und Bürger Leipheims einsetzen.

